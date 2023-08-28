احتياطات أمنية مشددة أمام السفارة الفرنسية في النيجر

قالت شبكة "العربية" نقلا عن موفدها في النيجر، إن هناك انتشار أمني كثيف أمام السفارة الفرنسية ومحيطها في نيامي.

وأكدت اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري بالنيجر لم يصدر أي موقف حتى الآن تجاه بقاء سفير فرنسا.

وأضافت، حدة الاحتجاجات أمام السفارة الفرنسية في نيامي تراجعت والأجواء شبه هادئة.

وقالت تقارير فرنسية، يوم الأحد، إن النيجر تعتزم طرد دبلوماسيين من دول غربية أخرى إلى جانب السفير الفرنسي.

وأضاف التقرير، أن بعض كبار العسكريين في النيجر يرفضون قطع العلاقات مع الدول الغربية وضد استراتيجية طرد السفراء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن الآلاف تجمعوا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنس من البلاد.

وأكدت “سكاي نيوز”، أن المتظاهرين تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر وطالبوا بإخراج القوات الفرنسية من بلدهم.

ومنذ وقت قليل، أفاد نبأ عاجل بحدوث تعزيزات أمنية في محيط السفارة الفرنسية بالنيجر بعدما طلب قادة التمرد في النيجر بمغادرة السفير الفرنسي من بلادهم. كما قد أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر، اليوم الأحد، أنها لا تتحمل مسئولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وكانت فرنسا رفضت، أمس الأول الجمعة، مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في النيجر، يوم السبت، لإصدار بيان يقضي بإمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.