عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 850 مترا وبتكلفة 5 ملايين جنيه.. رصف وتطوير شارع القومية بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف التطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل الأمن  الغذائي بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع وخاصه اوقات الذروة.

أشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية في تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة وكذلك التواجد المروري الدائم لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة لإتاحة الفرصة امام الشركة المنفذة لإنهاء اعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمني المحدد.

محافظ الشرقية يُفاجئ قرى مركزي مشتول السوق وبلبيس

أوضح المحافظ أنه فور الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل سيتم توحيد اتجاه حركة السيارات بهما لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع القومية بطول 350 م وعرض 16 متر ، وكذلك امتداد شارع المشير أحمد إسماعيل ( الأمن الغذائي سابقاً)  بطول 500 متر ، وذلك بعد أن تم ال‘نتهاء من ازالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات لتوحيد الإتجاهات ووضع طبقات الأساس وضبط المناسيب ورش مادة التشريب وتركيب بلدورات علي جانبي الشارعين باجمالي اطوال 850 متر وبتكلفة 5 مليون جنيه.

اعمال الرصف والتطوير الأعمال الجارية التطوير والتجميل الزقازيق السيولة المرورية تطوير وتجميل توحيد اتجاه حركة السيارات رصف وتطوير شوارع المدينة محافظ الشرقية محولات الكهرباء مدينة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

انهيار أسهم أكبر مطور عقاري في العالم

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل مخ وكبدة بالردة

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ