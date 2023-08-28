زيادة الحصص الإنتاجية بمخابز دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخبزى المدابغ ومخبز حى رابع التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، وذلك خلال جولتها التى أجرتها اليوم ..

بحثت " المحافظ " الموقف الحالى لتلك المخابز ، وكذلك مطابقة حصص الدقيق و معدلات الإنتاج، وفى هذا السياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " آلية تطوير مخبزى المدابغ و رفع كفاءتهما الإنتاجية، و كذلك تشغيل مخبز حى رابع ...

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة دراسة الموقف بشكل عاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخابز حيث انهم مجهزين بالمعدات اللازمة للتشغيل بشكل فعال و تغطية كافة الحصص المخصصة لكل مخبز لإنتاج الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة..