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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة الحصص الإنتاجية بمخابز دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تفقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخبزى المدابغ ومخبز حى رابع التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، وذلك خلال جولتها التى أجرتها  اليوم ..

 بحثت " المحافظ " الموقف الحالى لتلك المخابز ، وكذلك مطابقة حصص الدقيق و معدلات الإنتاج،  وفى هذا السياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " آلية تطوير مخبزى المدابغ و رفع كفاءتهما الإنتاجية،  و كذلك  تشغيل مخبز حى رابع ...

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة دراسة الموقف بشكل عاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخابز حيث انهم مجهزين بالمعدات اللازمة للتشغيل بشكل فعال و تغطية كافة الحصص المخصصة لكل مخبز لإنتاج  الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة..

محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى

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