الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن طقس اليوم في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية التلفزيون المصري، أن مع حلول فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ولكن هناك هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، وهو ما يساعدنا في فترات الليل بأن نشعر بنسب الرطوبة الموجودة في الجو.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الأجواء في فترة الليل مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من محافظات شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري.

واوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان فرص سقوط الأمطار ليست قوية، وكلها فرص ضغيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 38

بنها: الصغرى 24 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 30

سيوة: المحسوسة: 32

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 37

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 36

الفيوم: المحسوسة: 38

بني سويف الصغرى 23 والعظمى 36

بني سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

أسيوط: المحسوسة: 40

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة:44

