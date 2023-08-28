ما هو النموذج الإسرائيلي الذي يتحدث عنه زيلينسكي وتأثيره على أوكرانيا

إسرائيل ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي وليس لديها معاهدة دفاع رسمية مع الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة صنفت إسرائيل على مدى عقود "حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو"، ووقعت معها اتفاقيات تعاون دفاعية متعددة، وقدمت أسلحة متطورة ومساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

بينما تنتظر أوكرانيا جدولاً زمنياً ثابتاً لعضوية الناتو، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتبع "النموذج الإسرائيلي" مع بلاده في هذه الأثناء.

إليك نظرة، تقدمها نيويورك تايمز على ما يعنيه ذلك:

ما هو النموذج الإسرائيلي؟

منذ ستينيات القرن الماضي، وصف الرؤساء الأمريكيون، تلو الآخر، العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بمصطلحات الدعم القوي والتعاون العميق، تمامًا مثل "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى تنسيق وثيق بين وكالات التجسس الأمريكية والإسرائيلية وساعد إسرائيل على تطوير أحد أكثر الجيوش تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم.

على الرغم من أن المساعدات العسكرية الأمريكية تتطلب عادة شراء أسلحة أمريكية الصنع، فقد سُمح لإسرائيل باستخدام بعض هذه الأموال لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع، مما ساهم في نمو صناعتها الدفاعية لتصبح قوة.

زودت الولايات المتحدة إسرائيل بمبالغ ضخمة على مر السنين. في عام 2016، على سبيل المثال، أقر الكونجرس اتفاقية مساعدة أمنية مدتها 10 سنوات تعهد فيها بتقديم 38 مليار دولار حتى عام 2028. وأرسلت إدارة بايدن أكثر من 41 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، وهو ما يتجاوز هذا المبلغ بكثير.

كيف سيتم تطبيقه على أوكرانيا؟

تم تخصيص المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا حتى الآن على أساس مخصص. وبموجب ترتيب على النمط الإسرائيلي، يستطيع الكونجرس تمرير اتفاقية مساعدات عسكرية طويلة الأجل من شأنها أن تساعد الأوكرانيين في بناء جيشهم على مدى سنوات.

قال جرانت روملي، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مجموعة بحثية، إن من الممكن أيضًا أن يعزز نمو صناعة الدفاع في أوكرانيا من خلال السماح بشراء الأسلحة من الشركات المصنعة الأوكرانية.

أضاف أن مثل هذه العلاقة ستبعث برسالة قوية إلى روسيا دون توريط الولايات المتحدة في معاهدة رسمية. ومن الأهمية بمكان أن يتجنب هذا البند بنداً مثل المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي، والتي تعلن أن أي هجوم ضد دولة عضو واحدة يعتبر هجوماً ضدها جميعاً.

هل سيكون بمثابة رادع لروسيا؟

يزعم بعض المنتقدين أن هذا لن يحدث، وأن الردع الفعال الوحيد هو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

كتب إيان بريجنسكي، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، في مقال له: "إذا سلم المجتمع عبر الأطلسي كييف إلى النموذج الإسرائيلي، فسوف تُترك أوكرانيا إلى أجل غير مسمى في المنطقة الرمادية من انعدام الأمن التي حفزت مرارا وتكرارا طموحات بوتين في الهيمنة".

وقال زعماء غربيون، بمن فيهم الرئيس بايدن، في محاولة لتجنب صراع شامل مع روسيا، إن عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي يجب أن تنتظر حتى نهاية القتال.

كيف تختلف علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل وأوكرانيا؟

في حين أن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل تستفيد جزئياً من عقود من الدعم القوي من الحزبين في الكونجرس، فمن غير الواضح إلى متى سيوافق المشرعون الأمريكيون على تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.

رغم أن الديمقراطيين متحدون إلى حد كبير وراء استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فقد انقسم المرشحون الرئاسيون الجمهوريون حول هذه المسألة في مناظرة الأسبوع الماضي. وفي الكونجرس، أعرب بعض الجمهوريين عن غضبهم من الأموال المخصصة لأوكرانيا، ومن غير الواضح كيف يمكن لتسليط الضوء على عام الانتخابات، المقترن بالصراع الذي أظهر علامات قليلة على الانتهاء قريبا، أن يغير توقعات الدعم المستمر.

تواجه إسرائيل وأوكرانيا أيضًا تهديدات مختلفة تمامًا مع وجود جيوش مختلفة تمامًا.

تمتلك إسرائيل جيشاً قوياً وأسلحة متطورة وترسانة نووية. وأعادت أوكرانيا، التي تخلت عن أسلحتها النووية في التسعينيات، بناء جيشها من المخزونات السوفيتية أثناء قتالها.

إن أعداء إسرائيل، الذين يتراوحون بين المسلحين الفلسطينيين وإيران الأكثر تطورا، لا يشملون قوة عظمى عالمية مسلحة بأسلحة نووية.