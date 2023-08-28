بعد أزمة دامت 40 عاماً..الوكيل يوقع العقد النهائي لإمتلاك أرض نزل شباب الجيزة

أنهى اليوم الإثنين، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أزمة أرض نزل شباب الجيزة وذلك بتوقيع العقد النهائي لملكية أرض النزل بعد سداد مديونية الأرض المقام عليها النزل الدولي والتي ظلت ولمدة أربعون عاماً.

حيث تابع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة قيمة الأقساط المستحقة ومنذ البداية مع هيئة الأوقاف المصرية(هيئة الأموال المستردة) وأصبحت الأرض مملوكة إلى اللجنة الرياضية للعاملين بالمديرية (نزل شباب الجيزة الدولي بكفر طهرمس) والتي يترأس مجلس إدارته الدكتور أحمد عبد الوكيل.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد قاما بالأمس القريب بوضع حجر الأساس لعمل استثماري جديد يفيد أهالي المنطقة بالنزل الدولي وهو حمام سباحه نصف أولمبي وملحقاته بنظام الإستثمار

و بناء على موافقة الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتم إنشاء حمام سباحه نصف أولمبي وملحقاته بالنزل الدولي للشباب كما يشمل النزل ملاعب رياضية ومطعم وقاعات فضلاً عن الغرف المتعددة .

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