راتبه يصل لـ 6 ملايين دولار.. آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلي الجديد

حالة من الترقب داخل المارد الأحمر في انتظار مهاجم الأهلي الجديد، وهي الصفقة المنتظرة لقطاع كبير من جماهير المارد الأحمر في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي في إبرام التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد المدرب السويسري للإدارة خلال الفترة الماضية أكثر من مرة على ضرورة التعاقد مع رأس حربة.

مهاجم الأهلي الجديد.. آخر التطورات بشأن التعاقد مع جاكسون موليكا

وكان النادي الأهلي قد دخل في العديد من المفاوضات مع عدة أسماء خلال الفترة الماضية من أجل ضم مهاجم الأهلي الجديد، ألا أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم التعاقد مع أي مهاجم جديد، وسط حالة من الغضب الواضحة بين جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد إعلان فشل التعاقد مع جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي الذي كان قريبا بشكل كبير من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

ورصدت قناة العربية، تقريرًا عن مهاجم الأهلي الجديد، والمفاوضات التي تسير في الوقت الحالي، مع أحد اللاعبين للانضمام لصفوف المارد الأحمر، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية ظهور مهاجم جديد في الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وجاء في تقرير قناة العربية، أن جماهير الأهلي تزاورهم حالة من القلق بشأن صفقة مهاجم الأهلي الجديد السوبر المنتظرة، خاصة بعد إعارة أحمد القندوسي لسيراميكا كيلوباترا، وعدم التعاقد مع المهاجم البرازيلي سوزا.

أضاف التقرير، أن اسم النادي الأهلي ارتبط مؤخرًا باسم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، وذلك وفقا لتقارير تركية كشفت عن أن النادي الأهلي اتفق مع اللاعب للانتقال لصفوف الفريق، ويسعى حاليا لحسم الصفقة بصورة رسمية.

وواصل، أن البرنامج الإذاعي "راديو جول" أكد أن جاكسون موليكا سينضم لصفوف النادي الأهلي لمدة أربع مواسم، وخلال ساعات سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وتضمن الاتفاق أن موليكا سيحصل على راتب سنوي يقدر بمليون و300 ألف دولار، والموسم الثاني مليون و400 ألف دولار، والموسم الثالث مليون و500 ألف دولار، والموسم الرابع مليون و700 ألف دولار، أي أن راتب اللاعب خلال الأربع مواسم يقترب من 6 مليون دولار.

وأتم التقرير، أن صفقة جاكسون موليكا إذا تمت ليكون مهاجم الأهلي الجديدة ستكون الصفقة الثالثة بعد التعاقد مع كلا من إمام عاشور ورضا سليم.