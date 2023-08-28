رئيس البحوث الزراعية السابق: مشروع الصوب نجح في إنتاج الخضراوات بنسبة 70%

كشف الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، تفاصيل وتطورات مشروعات الدولة القومية، في الدلتا وتوشكى وشرق العوينات في المجال الزراعي.



وأكد مصيلحي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة بذلت مجهودا كبيرا في وقت قياسي لزراعة مساحات كبيرة بواقع 350 ألف فدان في مشروع توشكى، لافتا إلى أن الدولة تستهدف 1.1 مليون فدان الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، أن استخدام الصنف الجيد في التقاوي يعني كفاءة إنتاجية عالية، منوها: مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضروات بنسبة 70%، ما ساعد كثيرا على الكفاية المحلية للمطلوب من المحاصيل.

واستطرد قائلا: التحدي الأكبر لعمل مشروعات قومية عملاقة هو الزيادة للرقعة الزراعية والوصول لـ4 ملايين فدان في الصحراء، علاوة على الموارد المائية التي تكون من التحديات الأهم.