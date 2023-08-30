عاجل| كارثة تهدد ريال مدريد وبرشلونة بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.. لهذا السبب

صدمت المصادر الصحفية اليوم بمفاجأة مثيرة، تهدد مشاركة الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية هذا الموسم. وذلك بسبب تداعيات تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتطورات مثيرة في الساحة الرياضية تلقي بظلالها على مشهد الكرة في البلاد.

تهديد باستبعاد ريال مدريد وبرشلونة

وفي تقريرها، أكدت إذاعة مونت كارلو أن الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أندرو كامبس، أعرب عن استيائه من تدخل الحكومة في شؤون الرياضة. وذلك بعدما تدخلت الحكومة لطلب استبعاد الرئيس لويس روبياليس من منصبه. يأتي هذا التدخل في سياق تصاعد الخلافات الداخلية في الاتحاد.

تدخل حكومي مثير للجدل

وتصاعدت الأزمة عندما هدد كامبس الحكومة الإسبانية بأنه في حالة إقالة روبياليس، سيؤدي ذلك إلى استبعاد كافة الأندية المشاركة في الدوري الإسباني من المشاركة في البطولات الأوروبية. وأشار إلى أن هذا التدخل الحكومي يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مناشدة للتدخل من قبل الاتحاد الأوروبي

وطالب كامبس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتدخل في الأمر، للدفاع عن استقلالية الاتحادات المحلية ومنع أي تدخل حكومي في الشؤون الرياضية. يأتي هذا التدخل بعدما انتقدت الحكومة الحالية سلوك روبياليس، وبالأخص تصرفه أثناء تسليم الميداليات لفريق المنتخب الإسباني للسيدات بعد فوزه في كأس العالم.

عقوبة روبياليس

وبالفعل، قامت الفيفا بإيقاف روبياليس عن مزاولة أي نشاط في مجال كرة القدم لمدة تسعين يومًا. وذلك بعد رفضه تقديم استقالته من منصبه عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهت له بسبب تصرفاته المثيرة للجدل.

الاستقرار أمام التحديات

وتواجه الكرة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استمرارية مشاركة الأندية في البطولات الأوروبية. يظل مستقبل الرياضة الإسبانية مشوّقًا ومليئًا بالتحديات والتطورات.