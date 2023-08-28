برومو أكثر جرأة لحلقة أنغام ببرنامج AB Talks مع أنس بوخش

تحل المطربة أنغام ضيفة على برنامج "AB Talks" الذى يقدمه الإعلامى الإماراتي أنش بوخش عبر " يوتيوب" ويتابعه الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت إدارة برنامج " AB Talks" عن برومو حلقة سلطانة الطرب أنغام والذى من المقرر عرضه مساء غد الثلاثاء.

ووصف برومو الحلقة بأنه الأكثر جرأة لأنغام حيث يتناول العديد من الأسرار والحكايات المثيرة عن مراحل وجوانب الحياة الفنية والشخصية للنجمة الكبيرة أنغام بداية من المواقف التى تخلد فى ذاكرتها من مرحلة الطفولة التى وصفتها بأحلى ايام حياتها وأصعبها فى نفس التوقيت والتى لم يسبق لها أن أفصحت عنها حتى لأسرتها ومرورا بشهرتها وعلاقتها بأسرتها وسر طلاقها.

كما كشفت أنغام فى بداية البرومو عن اغنية جديدة لها بعنوان "أنا كل ما احتاج اتكلم".

وتصدرت أنغام تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بحفل صوت مصر الذى أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وبدأ الحفل بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربى وإمتداد طبيعي وحقيقي لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا انيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو من تصميم توني ورد.

وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخخللها العديد من هتافات منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" .

افتتحت انغام وصلتها بمهرجان العالم علمين بـ "نفضل نرقص" ثم قدمت "حالة خاصة جدا" بعدها حرصت على تهنئة مصر ونفسها بالعلمين الجديدة احب الأماكن لها ثم استكلمت بـ"اساميك الكتيرة" ،

"خليني شويه معاك" ،"بين البينين "

" هتشتاقوا" ،" إتجاه واحد"، "ولا دبلت"،"سيبك انت" ، "ده اللي عندى" ، "راحت ليالي" ،" بتحبها ولا" ، "مجبش سيرتى" ،" لوحة باهته" وتزايد حماس الجمهور الخليجي بالحفل مع أغنية "لا تهجى" .

كما قدمت "عمرى معاك" ، "انا عايشه حالة" ، "علشان أرضيك" ، "فنجان النسيان" ،" طول ما أنت بعيد" ، "قلبك" ،"عرفها بيا" ،" حتة ناقصة".

وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتافات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت بـ "ياريتك فاهمنى".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الاخيرة قائلة: " انا عايزة انزلكم" حيث تم تصميم المكان ليناسب أجواء التصوير التلفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمة وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.