"الأغذية العالمي": برنامجنا من أكبر المنظمات عالميا في مجال التغذية المدرسية

قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، إن برنامج الأغذية العالمي يعد من أكبر المنظمات عالميا في مجال التغذية المدرسية، كما أن برنامج التغذية المدرسية في مصر من أكبر البرامج على مستوى العالم، إذ يستهدف نحو 14 مليون طالب، مشيرة إلى أن البرنامج يوزع بسكويت مدعماً بالتمر على نحو 360 ألف طالب في المدارس الأكثر فقراً واحتياجاً.

وأوضحت الحلبي خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الوجبة ليست "بسكويت عادي"، بل قد تكون الوجبة الأولى للطفل خلال يومه، وتحتوي على معادن وفيتامينات أساسية تسهم في تحسين التغذية والاستيعاب الدراسي والتفاعل داخل الصفوف، وفق ما تؤكده المعلمات.

وتابعت الحلبي أن البرنامج يعمل أيضاً على تطوير نماذج مبتكرة للتغذية المدرسية، من بينها مطبخ مركزي في بني سويف تديره أمهات تلقين تدريبات على إعداد وجبات غذائية طازجة، حيث يتم توفير ساندويتشات وخضروات وفواكه لنحو 1600 طالب.

وأكدت، أن أثر هذه الوجبات يتجاوز قيمتها الغذائية، لما تمثله من مصدر فرحة للأطفال ودافع للأسر في المناطق الأشد فقراً لضمان حصول أبنائهم على وجبة أساسية ومغذية يومياً، مشدداً على أن التكاتف الدولي والعمل الميداني يظلان السبيل الوحيد لتجنب تفاقم أزمة الجوع عالمياً.