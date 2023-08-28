صدأ وتآكل وشروخ .. ننشر نص تقرير الترميم الصادر لعقار الإسماعيلية المنهار

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، صباح الإثنين، بسقوط عقار قديم بالمحطة الجديدة حي أول، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وبحسب التقرير، فإن العقار المنهار رقم ٩٥ شارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، كان قد صدر له قرار ترميم في شهر سبتمبر ٢٠٢٢، نتيجة وجود تآكل وشروخ ببعض جدران الدور الأرضي نتيجة الرطوبة وهبوط الأرض، وصدأ وتآكل حديد تسليح البلكونات، وتم إخلاؤه من السكان لإتمام عملية ترميمه منذ نهاية العام الماضي ٢٠٢٢، وغير مأهول بالسكان عدا أحد الورثة.

وحصل «صدى البلد» على صور ضحايا العقار المنكوب، والمقيمين بمحافظة أسوان، وبحسب التحريات جاءوا إلي الإسماعيلية لدي صاحب العقار المنكوب ويدعي محمد عبد المقصود " مصاب"في زيارة عائلية.

أسفر الحادث عن وفاة كل من حازم الركابي طه النخيلي، ونجله الطفل يس، ايمن علي اسماعيل محمد، وإصابة صاحب العقار محمد سعيد عبد المقصود.

ونعى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، ضحايا حادث العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

وتقدم مجلس الإدارة ومنتسبو الغرفة من تجار و صناع ومؤدي الخدمة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

كما أعرب مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من استخراج جثماني شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار، ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر.

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