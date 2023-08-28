عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدأ وتآكل وشروخ .. ننشر نص تقرير الترميم الصادر لعقار الإسماعيلية المنهار

العقار المنكوب
العقار المنكوب

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، صباح الإثنين، بسقوط عقار قديم بالمحطة الجديدة حي أول، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا.

ننشر صور ضحايا عقار الإسماعيلية

وبحسب التقرير، فإن العقار المنهار رقم ٩٥ شارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، كان قد صدر له قرار ترميم في شهر سبتمبر ٢٠٢٢، نتيجة وجود تآكل وشروخ  ببعض جدران الدور الأرضي نتيجة الرطوبة وهبوط الأرض، وصدأ وتآكل حديد تسليح البلكونات، وتم إخلاؤه من السكان لإتمام عملية ترميمه منذ نهاية العام الماضي ٢٠٢٢، وغير مأهول بالسكان عدا أحد الورثة.

وحصل «صدى البلد» على صور ضحايا العقار المنكوب، والمقيمين بمحافظة أسوان، وبحسب التحريات جاءوا إلي الإسماعيلية لدي صاحب العقار المنكوب ويدعي محمد عبد المقصود " مصاب"في زيارة عائلية.

أسفر الحادث عن وفاة كل من حازم الركابي طه النخيلي، ونجله الطفل يس، ايمن علي اسماعيل محمد، وإصابة صاحب العقار محمد سعيد عبد المقصود.

ونعى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، ضحايا حادث العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

وتقدم مجلس الإدارة ومنتسبو الغرفة من تجار و صناع ومؤدي الخدمة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

كما أعرب مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من استخراج جثماني شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار، ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر.

IMG-20230828-WA0353
IMG-20230828-WA0353
IMG-20230828-WA0352
IMG-20230828-WA0352
IMG-20230828-WA0342
IMG-20230828-WA0342
IMG-20230828-WA0351
IMG-20230828-WA0351
IMG-20230828-WA0350
IMG-20230828-WA0350
IMG-20230828-WA0336
IMG-20230828-WA0336
IMG-20230828-WA0345
IMG-20230828-WA0345
IMG-20230828-WA0348
IMG-20230828-WA0348
IMG-20230828-WA0346
IMG-20230828-WA0346
IMG-20230828-WA0347
IMG-20230828-WA0347
IMG-20230828-WA0344
IMG-20230828-WA0344
IMG-20230828-WA0343
IMG-20230828-WA0343
IMG-20230828-WA0341
IMG-20230828-WA0341
IMG-20230828-WA0338
IMG-20230828-WA0338
الحماية المدنية محافظة الاسماعيلية قوات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

موضوعات متعلقة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حادث انهيار عقار الإسكندرية.. فيديو

انتشال أول ضحايا العقار المنهار شرقي الإسكندرية

خامات رديئة.. برلماني يكشف سبب انهيار عقار الإسكندرية

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

جامعة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بمستشفياتها لاستقبال ضحايا عقار سيدي بشر المنهار

تحرك فورى من حياة كريمة لدعم الأسر المتضررة من سقوط عقار الإسكندرية

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انهيار عقار في الإسكندرية والبحث عن السكان تحت الأنقاض

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن مصير أحمد فتوح

حقيقة اقتراب طارق حامد من الأنضمام للزمالك

أمريكا: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار لأوكرانيا

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

الهلال يفوز على الاتفاق 2-0 في الدوري السعودي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ