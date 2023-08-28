ننشر صور ضحايا عقار الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، صباح الإثنين، بسقوط عقار قديم بالمحطة الجديدة حي أول، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلي ومصاب.

وحصل «صدي البلد» علي صور ضحايا العقار المنكوب، والمقيمين بمحافظة أسوان، وبحسب التحريات جاءوا إلي الإسماعيلية لدي صاحب العقار المنكوب ويدعي محمد عبد المقصود " مصاب"في زيارة عائلية.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من

حازم الركابي طه النخيلي، نجله الطفل يس، ايمن علي اسماعيل محمد، وإصابة صاحب العقار محمد سعيد عبد المقصود.

ونعى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، ضحايا حادث العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

وتقدم مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة من تجار و صناع ومؤدي الخدمة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

كما أعرب مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من استخراج جثماني شخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار، ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر.