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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الحالة الصحية لأحد ضحايا حادث عقار الإسماعيلية

صدى البلد

كشفت مصادر صحية بمحافظة الإسماعيلية، إصابة أربعيني في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة للموقع أن المصاب يدعي محمد سعيد عبد المقصود، 42 سنة، من الإسماعيلية، بجرح متهتك بفروة الرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، سحجات وكدمات بالجسم.


وشهدت محافظة الإسماعيلية إنهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق خلال الساعات القليلة الماضية وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وحصل الموقع على بيانات ضحايا الحادث والذي أسفر عن مصرع ايمن علي اسماعيل محمد وإصابة محمد سعيد عبد المقصود محمد، 42 سنة، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.

تم نقل المصاب الي مستشفي الجامعة وجار أعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان نتج عنه إصابة شخص والبحث عن اخر تحت الأنقاض

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