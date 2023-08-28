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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تكشف دور لافروف لضم إثيوبيا إلى بريكس

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لعب دورا دبلوماسيا هائلا في مسألة انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع برنامج مسائي على قناة روسيا-1 "نعم، أستطيع أن أؤكد أن هذا صحيح بالفعل، لعب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دورا دبلوماسيا هائلا في مسألة العضوية الكاملة لإثيوبيا في مجموعة البريكس".

وانعقدت القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 وترأستها جنوب أفريقيا. 

وبدعوة قادة 54 دولة أفريقية، كان هذا أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة. 

واتفق المشاركون في القمة على انضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الرابطة اعتبارا من الأول من يناير 2024 وسيتم تجميع قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين بحلول قمة البريكس المقبلة.

الخارجية الروسية لافروف ضم إثيوبيا إلى بريكس اثيوبيا بريكس

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