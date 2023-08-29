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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل.. وأحمد فهمي يتحدث عن «السفاح»

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسن شاكوش وأحمد فهمي:

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي "فيديو"

 

تسبب فيديو منتشر لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ، في هجوم الجمهور عليه بعدما قال خلال الفيديو " اللي ميكملش في ستين الف داهية".

 

 

أحمد فهمي لصدى البلد: نجاح السفاح فاق توقعاتي

 

أكد النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد ، ان نجاح مسلسل السفاح فاق توقعاته بعد عرض اول حلقتين .

 

اليوم .. العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم في مول مصر

 

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر وعدد من نجوم الفن وذلك بسينما مول مصر في الساعة 8 مساء.

 

عملنا قيمة .. مصطفى حجاج يطرح أحدث اغانيه على يوتيوب

طرح النجم مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

حسن شاكوش احمد فهمي

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