أخبار الفن| حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل.. وأحمد فهمي يتحدث عن «السفاح»

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسن شاكوش وأحمد فهمي:

تسبب فيديو منتشر لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ، في هجوم الجمهور عليه بعدما قال خلال الفيديو " اللي ميكملش في ستين الف داهية".

أكد النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد ، ان نجاح مسلسل السفاح فاق توقعاته بعد عرض اول حلقتين .

اليوم .. العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم في مول مصر

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر وعدد من نجوم الفن وذلك بسينما مول مصر في الساعة 8 مساء.

طرح النجم مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".