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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

تسبب فيديو منتشر لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ، في هجوم الجمهور عليه بعدما قال خلال الفيديو " اللي ميكملش في ستين الف داهية".

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مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

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فيما تسببت  الفنانة اللبنانية سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها  جدًلا من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش.

وظهر في الفيديو سارة زكريا وهي واعتبرواتقول للجمهور المتواجد في حفلها : هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟ ، مما اثار غضب كبير من الجمهور المصري .

 

 عمر كمال وسارة زكريا يطرحان أغنيتهما الجديدة على اليوتيوب

 

طرح عمر كمال أغنيته الجديدة يابيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

 الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي

 

وبدأ الثنائي فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهما الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.

 

 

أحدث أغاني عمر كمال

وكان عمر كمال قد طرح أغنية مؤخرا بالتعاون مع آيتن عامر بعنوان “قلبي خسة” ضمن أحداث فيلم ساعة إجابة فى موسم عيد الفطر الماضي.

 

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

 

 

عمر كمال مع شيماء مغربي

 

 

وطرح المطرب عمرو كمال أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “ النجمة البعيدة ” شهر فبراير الماضي، وهي ديو مع الفنانة شيماء مغربي وطرحها عبر يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات أسامة الوكيل ومن ألحان الملحن عمرو قطب والذى سبق وقدم معه أكثر من أغنية ناجحة ضيعنا التى قدمها مع عبد الباسط حمودة.

 

حفلات عمر كمال فى الصيف

ويعمل عمر كمال خلال هذه الفترة على الاستعداد لتقديم أكثر من حفل غنائى بعدد من الأماكن الساحلية سواء بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بالإضافة إلى جولة خارج مصر فى العديد من الدول العربية

حسن شاكوش

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