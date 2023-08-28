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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهورها بوزن زائد .. حقيقة حمل كندة علوش للمرة الثالثة

كنده علوش
كنده علوش

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة كنده علوش وهي بوزن زائد ، حيث تساءل العديد حول حقيقةً حملها.

وعلم صدى البلد ان الوزن الزائد نتيجه الخلفة وليس الحمل كما اشيع على السوشيال ميديا.


تداول مستخدمو الفيسبوك صورة مثيرة
للجدل للفنانة كندة علوش بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف وهي بوزن زائد بشكل ملفت.

 

وكان نشر الفنان عبد الباسط حمودة صورة جمعته مع كنده علوش وعمرو يوسف وعلق عليها "عبدالباسط حموده مع عمرو يوسف وكنده علوش، أحلى سيلفى ده ولا إيه".

وظهرت الفنانة كنده علوش بشكل مختلف وزياده فى الوزن، وانقسمت التعليقات التى أرجعت السبب لقلة الأعمال الفنية لإهتمامها بالبيت أكثر، وهناك فريق آخر علق ربما تكون تنتظر مولودا واليكم الصورة

أشادت الفنانه كنده علوش عبر صفحتها
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام بمسلسل تحت الوصاية ، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي .

وقالت كنده علوش :  المتعة اللي بتخلقها مشاهدة عمل فني جميل وراقي متعة عظيمة خصوصاً اذا كان الواحد بيشتغل في نفس المجال فيبقي مدرك تماماً لكم الصعوبات
الرهيبة التي واجهت فريق العمل والمجهود الجبار الي بذلوه عشان يحقق نتيجة على هذا المستوى من الروعة تحت الوصاية عمل رائع شديد الخصوصية تبدأ روعته من النص الذي حاكه باتقان وروعة ومصداقية كبيرة كل من شيرين وخالد دياب واختيارهما لموضوع شديد الأهمية أدى طرحه إلى حراك مهم في مياه بعض قوانين الأحوال الشخصية الراكدة، وأخرجه للنور المبدع محمد شاكر خضير برؤية خاصة شديدة الواقعية والحساسية غنية بالتفاصيل باهتمام كبير بكل عناصر العمل الفني ليظهر عمل أقرب للكمال.

كندة علوش

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