خالد عكاشة: مرسي اعترف على الهواء باقتحام سجن وادي النطرون عبر الهاتف

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإخواني محمد مرسي اعترف بتفاصيل اقتحام سجن وادي النطرون بعدما قام الإرهابيون بتهريبه في عملية الاقتحام التي أعقبت أحداث 28 يناير 2011، حيث تحدث إلى وسائل الإعلام عبر هاتف الثريا.

خالد عكاشة محمد مرسي اعترف على الهواء باقتحام السجون

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في تصريحاته للإعلام، قال محمد مرسي اسمه واسم كل الأعضاء الموجودين كاعتراف كامل على الهواء مباشرة بما جرى، وقال بعض تفاصيل عملية الهجوم والمعركة والاشتباك، وهذا المشهد يدل على أن حجم الارتباط الذي كان بين الإخوان والعناصر في شبه جزيرة سيناء كان وثيق الصلة قبل يناير 2011".

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "جرى توزيع أدوار دقيق جدا بين الإخوان والجماعات الإرهابية، وكان من بين هذه الأدوار ادعاء أن الأمن فتح السجون، وهذا لم يحدث، ولكن السجون جرى اقتحامها".