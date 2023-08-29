صرف دفعة جديدة من التعويضات للمواطنين المتضررين من توسعات ميناء العريش

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، على صرف دفعة جديدة من التعويضات الاجتماعية للمواطنين المتضررين من توسعات ميناء العريش البحري ، في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات.



حيث سيتم صرف التعويضات للمواطنين بالقطاعات الثالث ( مدخل شاليهات السعد ) والرابع ( ضاحية الزهراء – شرق العبور ) والخامس ( العبور - الميناء ).



أرض مقابل أرض:

وقال إن هيئة الخدمات الحكومية، وضعت أسعار الأراضي بمنطقة الميناء والتعويض يتم بنظام أرض مقابل أرض، أو تعويض مالى حسب الأرض" مسجلة أو غير مسجلة بالشهر العقارى" او تقسيم محافظة وخلافة ..حيث تم تقدير قيمة المتر بناء على هذه التقسيمات.

وأكد أن هناك ٦ عمارات تم الانتهاء منها تماما بالريسة لسكان حى الميناء، وسيتم إنشاء ٦ عمارات جديدة بإجمالى ٢٤٠ وحدة سكنية ، بالمنطقة والأولوية فيها لسكان منطقة توسعات الميناء .

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