دراسة: مملحة المائدة تسبب الوفاة| تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص، ونُشرت في دورية جميعة القلب الأوروبية، أن الأشخاص الذين يستخدمون ملحاً إضافياً إلى طعامهم باستخدام مملحة المائدة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.



وأظهرت أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة انخفاضاً في متوسط العمر المتوقع بين الأشخاص الذين يضيفون الملح مقارنةً بمن لا يضيفونه نهائياً أو نادراً.

واضافت الدراسة انه غالباً ما تكون الأطعمة الغنية بالملح مصحوبة بأطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل الفاكهة والخضروات، وهو أمر مفيد، إذ أنه من المعروف أن البوتاسيوم يقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأيضية مثل السكري، بينما يزيد الصوديوم من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

واختار الباحثون النظر في ما إذا كان الاشخاص قد أضافوا الملح إلى طعامهم على المائدة أم لا، بغض النظر عن أي ملح مضاف أثناء الطهي.



ووجدت الدراسة أن نحو 3 من كل 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً يتوفون قبل أوانهم. وتشير المخاطر المتزايدة من إضافة الملح بشكل دائم إلى الطعام في الدراسة الحالية إلى أن شخصاً واحداً من بين كل 100 قد يموت مبكراً في هذه الفئة العمرية.



يمثل إضافة الملح في النظام الغذائي الغربي، على المائدة بين 6 إلى 20 %، ويوفر طريقة فريدة لتقييم الارتباط بين تناول الصوديوم المعتاد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.



واستنتج الباحثون تحليلاتهم لتأخذ في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل العمر والجنس والعرق والحرمان ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وتناول الكحول والنشاط البدني والنظام الغذائي والحالات الطبية، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.