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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بكفر الشيخ يشارك في مبادرة «أنت الحياة» بقرية الزعفران.. صور

مقرر فرع المجلس القومي
مقرر فرع المجلس القومي للمرأة

شارك فرع المجلس القومي بكفر الشيخ في مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة “حياة كريمة” بقرية الزعفران بمركز الحامول، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

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 جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لـ «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إنه تم عقد ندوات تثقيفية توعوية، وإرشاد أسري حول التنشئة المتوازنة، وحاضر فى اللقاءات، نخبة من الوعاظ بإدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، ومقدمو المشورة الأسرية وأعضاء فرع المجلس ومحامية مكتب شكاوى المجلس، حول موضوعات المشورة قبل الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، والحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل، ودارت التوعية حول مشكلات الزواج المبكر، الإسراف في جهاز العرائس ومشكلة الغارمات.

وأضافت “شاكر” أنه تم عقد ورش تدريبية عن الاستفادة من الخامات البيئية مثل الخيش والتدريب على التطريز اليدوى وإنتاج بعض المنتجات الاقتصادية والتي تصلح لإقامة مشروع صغير، فضلاً عن استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ 150 سيدة.

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