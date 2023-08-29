أستاذ صحة عامة يوضح تفاصيل مبادرة "الطفيليات المعوية" لحماية طلاب المدارس| فيديو

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، إن إطلاق المبادرة الوقائية ضد "الطفيليات المعوية" أمر مهم؛ لأن الطفيليات المعوية تسبب فقر دم وأنيميا عند الأطفال بعمر المرحلة الابتدائية والإعدادية نتيجة سوء التغذية وتناول أطعمة من الخارج وعدم الاهتمام بنظافة الأغذية.



وأضاف "حتة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الطفيليات المعوية معدية بشكل كبير بين الأطفال وبعضهم والاهتمام بها لا يقل أهمية عن الاهتمام بالتقزم والسمنة، وهذه المبادرة مشكورة جدًا وتضاف لإنجازات وزارة الصحة فيما يخص المبادرات صحة الأطفال.

وتابع أستاذ الصحة العامة، أن إطلاق هذه المبادرة مع اقتراب المدارس يؤكد تركيز وزارة الصحة على أكثر الأمراض المنتشرة بين الأطفال لتنشئة أطفال أصحاء قادرين على التركيز في دراستهم، موجهًا رسالة لـ أولياء الأمور بأهمية تشجيع الأطفال على المشاركة في هذه المبادرة ومن يطلع إيجابي عليه أن يتبع التعليمات لكون علاجها يستلزم الالتزام ببعض الإجراءات الخاصة بالعلاج.