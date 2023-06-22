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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة يفحص الحيوانات بالأسواق وقائيا منعا لانتقال الطفيليات الخارجية| شاهد

سوق المواشي
سوق المواشي

كثفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، من جهودها، تحت رعاية الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وذلك من خلال لجان تتواجد بالأسواق لفحص الحيوانات.

 

حيث يتم داخل الأسوق رش الحيوانات وقائيا منعا لانتقال الطفيليات الخارجية، والرقابة على أسواق الماشية قبل عيد الأضحى المبارك، منعاً لانتشار الأمراض بين الحيوانات لكثافة انتقالها بجميع انحاء محافظة الجيزة وخارجها.

 

وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الرقابة على أسواق المواشي الحية والأضاحي  لعيد الأضحى المبارك  وتكثيف الترصد الوبائي لكثافة انتقال الحيوانات بجميع أنحاء المديرية.

 

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.


واطلع محافظ الجيزة علي جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأحياء المعنية في تنفيذ حملات مكبرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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