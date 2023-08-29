انطلاق أعمال اجتماعات الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت، صباح اليوم، أعمال اجتماعات الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتناقش اللجنة، التي تنعقد برئاسة اليمن وحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها الخميس القادم.

كما يناقش الاجتماع بنداً حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة لـ القمة العربية التنموية الإقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 7 نوفمبر القادم ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وتبحث اللجنة أيضا بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الأفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وكانت قد عقدت على مدار اليومين الماضيين اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لأعمال هذه الدورة فيما يتعلق بالملفين الاجتماعي والاقتصادي.