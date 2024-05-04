الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ 21 الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القرموطي - فيڤور اكيم- أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
كوكو - خالد صبحي - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد ياسر ريان - محمد فايز - مروان عثمان.