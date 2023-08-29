محكمة باكستان العليا توقف الحكم بحق عمران خان.. تفاصيل

أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نعيم بانجوثا، توقيف المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، حكم الإدانة الأخير الصادر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهم الفساد، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن.

سُجن خان في 5 أغسطس بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ونتيجة للإدانة، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية كما منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.

وكان خان قدم استئنافا ضد الإدانة.

وقال بانجوثا عبر منصة الرسائل “X”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”: “لقد تم قبول طلبنا، وتم تعليق الحكم”.

إن عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم إطلاق سراح خان تلقائيًا نتيجة لقرار المحكمة العليا يرجع إلى أوامر المحكمة الأخرى التي تسمح باعتقاله في قضايا أخرى.

ولم يتضح على الفور كيف سيتأثر الحظر المفروض على خوض الانتخابات.