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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كائن غريب يغزو منزل اسكتلندي ويفسد العشاء العائلي ويدمر عيد الميلاد|شاهد

كائن غريب يغزو منزل
كائن غريب يغزو منزل اسكتلندي ويفسد العشاء العائلي

حالة غريبة من نوعها تعرضت لها مواطنة اسكتلندية تبلغ من العمر 67 عامًا حيث قالت أنها تعاني من غزو طاعونًا من الرخويات العملاقة لمنزلها منذ أشهر.

طاعون الرخويات العملاقة

وأضافت أنها سئمت من طاعون الرخويات العملاقة الذي يتواجد في جميع أنحاء مطبخها، حتى أنه أفسد عيد ميلادها العام الماضي. 

طاعون الرخويات العملاقة

استطاعت روز ألكسندر أن تلتقط صورًا لإحدى هذه الرخويات العملاقة في سلة القمامة الخاصة به في منزلها في ستينهاوس بإدنبرة. 

إفساد العشاء

وأوضحت (ألكسندر) أنه "في عيد ميلادي الماضي تمكنت المخلوقات اللزجة من الدخول إلى درج مطبخي بينما كنت على وشك تقديم العشاء مما أدى إلى إفساد الوجبة واضطراري إلى إلقائها في القمامة."

طاعون الرخويات العملاقة في سلة القمامة

وأكدت أن الرخويات العملاقة هذه كبيرة جدًا وتنتشر في جميع أنحاء الحديقة الخاصة بها وتدخل إلى مطبخها من الباب الخلفي.

القلق والاكتئاب

واعتقدت ألكسندر أن الرطوبة في منزلها هي السبب في انتشار هذا الطاعون الذي جعلها تشعر بالقلق والاكتئاب لأنها لا تمتلك مطبخًا طبيعيًا مثل باقي الأشخاص قائلة "إنها تسبب لي القلق وأجدها في كل مكان، في خزائن الطعام وفي أطباقي."

وأشارت ألكسندر الى أنها حاولت التواصل مع مجلس المدينة في إدنبره مرارًا وتكرارًا لكي يرسلوا أحد أعضاء فريق الإصلاح الخاص بهم لإلقاء نظرة على الأمر ومحاولة حل المشكلة.

طاعون الرخويات العملاقة الرخويات العملاقة إفساد العشاء القلق الإكتئاب

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