عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولته الصباحية.. محافظ الغربية يتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية بزفتي

محاف
محاف

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

txt

‎اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة طنطا "

txt

عاجل.. وصول قائد الجيش السوداني لمطار العلمين للقاء الرئيس السيسي


بدأت الجولة بقرية نهطاي حيث تفقد المحافظ السوق والموقف النموذجين حيث تشهد القرية أول سوق حضاري وموقف نموذجي من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، كما قام المحافظ بتفقد كورنيش العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

 وتفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع ويتكون من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2دور علوي) ويضم مقرات ل (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي)، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

txt

محافظ الغربية يتفقد مراكز تنمية القدرات والأندية الصيفية لطلاب المحافظة


وعلى هامش الجولة في نهطاي تفقد المحافظ وحدة البيوجاز لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة والتي تعتبر أحد النماذج المبسطة لفكر الاقتصاد الدوار.
 

وفي قرية سندبسط، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز
واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد رحمي وحدة طب الأسرة والوحدة الاجتماعية
وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

IMG-20230829-WA0027
IMG-20230829-WA0027
IMG-20230829-WA0023
IMG-20230829-WA0023
IMG-20230829-WA0022
IMG-20230829-WA0022
IMG-20230829-WA0024
IMG-20230829-WA0024
IMG-20230829-WA0020
IMG-20230829-WA0020
IMG-20230829-WA0019
IMG-20230829-WA0019
IMG-20230829-WA0017
IMG-20230829-WA0017
IMG-20230829-WA0021
IMG-20230829-WA0021
التضامن الاجتماع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات الحكومية الخدمي القرى المستهدفة المرحلة الاول المستهدف المجلس المحلي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المحافظة القطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

قرار حكومي وشيك| مصدر يكشف موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء.. بشرى سارة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد مراكز تنمية القدرات والأندية الصيفية لطلاب المحافظة

ترشيحاتنا

فرنسا تهاجم المجلس العسكري في النيجر وتوجه رسالة غير مباشرة لأمريكا

الزراعة : ندوات للتوعية بتدوير المخلفات والاستفادة من قش الأرز

المنع من مزاولة النشاط.. عقوبة مخالفات شركات التمويل العقاري

حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان.. لجنة الفتوى تجيب

زيرو ضرائب.. الرئيس السيسي ينتصر لأصحاب المشروعات الصناعية بـ 4 قرارات استثنائية

رئيس مجلس السيادة السوداني يصل مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

السبابة يشير إلى القيادة.. دلالات شخصيتك بارتداء الخاتم في أصابع اليد المختلفة

لن تصدق طوله.. ثعبان عملاق يثير الرعب فوق منزل في أستراليا

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

فيديو

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ