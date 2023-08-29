في جولته الصباحية.. محافظ الغربية يتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية بزفتي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.



بدأت الجولة بقرية نهطاي حيث تفقد المحافظ السوق والموقف النموذجين حيث تشهد القرية أول سوق حضاري وموقف نموذجي من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، كما قام المحافظ بتفقد كورنيش العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وتفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع ويتكون من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2دور علوي) ويضم مقرات ل (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي)، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.



وعلى هامش الجولة في نهطاي تفقد المحافظ وحدة البيوجاز لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة والتي تعتبر أحد النماذج المبسطة لفكر الاقتصاد الدوار.



وفي قرية سندبسط، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز

واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد رحمي وحدة طب الأسرة والوحدة الاجتماعية

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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