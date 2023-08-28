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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مراكز تنمية القدرات والأندية الصيفية لطلاب المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية لمراكز تنمية القدرات والأندية الصيفية بمدرستي طنطا الثانوية بنين والزهراء الإعدادية بنات والتي تقوم بتنفيذها مديرية التربية والتعليم بالغربية لتنمية مواهب الطلاب وصقلها في العطلة الصيفية، والاستفادة القصوى من طاقاتهم، وشغل أوقات الفراغ لديهم بما هو نافع ومفيد، وإعداداهم إعدادا كاملا من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، وخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكافة تحدياته، محبا لوطنه ومنتميا إليه.

 

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بدأت الجولة بمدرسة طنطا الثانوية بنين والتي قدم توجيه التربية الرياضية بها عدد من الأنشطة في إطار اليوم الرياضي بالمدرسة (كرة سرعة، شطرنج، تنس طاولة، عروض كشفية ومرشدات، كرة سلة، كرة قدم)
وكرم المحافظ ثلاثه طلاب لحصولهم على المراكز الأولى في الشطرنج 
وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز تنمية القدرات بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات والتي تفقد المحافظ تحدي القراءة والذي قام بتنفيذة توجية المكتبات وقام التوجيه العام للصحافة المدرسية بتدريب الطلاب على الفنون الصحفية المختلفة الكترونيا وقام التوجيه العام للتربية الفنيةبتنمية القدرات الفنية لدى الطلاب، معرفة الفروق الفردية بين الطلاب ومراعاتهم حسب أعمارهم السنية المختلفة، تطوير وتحديث المادة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، الاهتمام بالطلاب المبدعين وتنميه قدراتهم، استغلال خامات البيئة وتحويلها إلى أعمال فنيه ذات منفعة، تدريب الطلاب على الربط بين المناهج النظرية والمناهج العملية.

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واستمع المحافظ إلى الطلاب المشاركين في التربية الموسيقية والتي تسعى إلى الكشف عن مواهب الطلاب وتنميتها ورعايتها، وتأهيل الطلاب للاستعداد لجميع الحفلات والتي يشارك فيها فرق العزف والغناء، وتنمية الحاسة السمعية والتآزر الحي والحركي بين مختلف الآلات الموسيقية المستخدمة، والتمييز بين المؤثرات الصوتية المختلفة.

 

وشاهد المحافظ بروفات المسرح وورش عمل كتابة المسرحيات التي قام باعدادها التوجيه العام للمسرح، بهدف تنمية مواهب الطلاب واكتشاف جوانب التعبير والابتكار لديهم وتنمية وتشجيع هذه المواهب، وشغل أوقات فراغ الطلاب في أنشطة وبرامج ثقافية وفنية، وتنمية القيم السلوكية المستهدفة وتعميق حب الوطن والانتماء إليه، وتوجيه الطاقات الطلابية إلى نشاط مثمر يعود عليه بالنفع.
وفي التربية النفسية تفقد المحافظ ورشة العمل بعنوان ضد العنف اما التربية الاجتماعية فقد قامت باعداد ورش عمل بعنوان لا للتسرب، محاكاة العملية التعليمية.

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وخلال الجولة وجة رحمي الشكر والتقدير لجميع الطلاب والقائمين على المراكز لما شهده من مواهب طلابية مختلفة ومتميزة، لافتا إلى دعمه الكامل لكافة الأنشطة التربوية المختلفة والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت بما يعود بالنفع على جميع طلاب المدارس مشيرا الى أن التعليم في الجمهورية الجديدة يشهد نقلة نوعية حضارية فارقة وإن المراكز تساهم في تقديم الدعم للطلاب وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الأنشطة التربوية.

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ومن جانبة أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار تلك الأنشطة حتى نهاية العطلة الصيفية وحلول العام الدراسي الجديد 2023/2024، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لتوفير التعليم الجيد واستكمالا لمسيرة الارتقاء بالعملية التعليمية، وانطلاقا من المبادرات القومية والرئاسية، التي تهدف إلى نشر التعليم وتوصيل الخدمات التعليمية لكل مكان على أرض مصر مشيرا الى ان عدد مراكز تنمية القدرات بالمحافظة 10 مراكز الى جانب 20 نادي صيفي تستقبل 6820 طالبا أسبوعيا وفاز 58 طالبا بالمركز الأول جمهوري في الأنشطة الى جانب 248 طالب حصلو على المراكز من الأول الى العاشر جمهوري.

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