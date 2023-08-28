عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: تطوير المناطق الاثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة

محافظ الغربية وجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية يتفقدان المناطق الأثرية تمهيدا لتطويرها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور مدحت مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له لمناقشة أعمال التطوير والتي سينفذها الجهاز، وتشمل تطوير المنطقة المتبقية المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير محيط مساكن الأوقاف بالعجيزى.

في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى


وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد في الجمهورية الجديدة انشاء العديد من المشروعات في جميع المجالات استهدفت إعادة وجه المحافظة الحضاري وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت المحافظة بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى عام 2021، وجارى استكمال أعمال تطوير باقى المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به هو أهم معلم أثرى وسياحى فى المحافظة مؤكدا على ان تطوير المناطق الاثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة.

وكيل كلية هندسة طنطا يفتتح بطولة الغربية الأولى للناشئين في لعبة الشطرنج


وعقب الاجتماع قام الحضور بجولة تفقدية لعدد من الأماكن التي ستقوم المحافظة بتطويرها، بالتنسيق مع الجهاز
وخلال الجولة تفقد الوفد المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين تمهيدا لبدء تطويرها.

IMG-20230828-WA0017
IMG-20230828-WA0017
IMG-20230828-WA0048
IMG-20230828-WA0048
IMG-20230828-WA0047
IMG-20230828-WA0047
IMG-20230828-WA0045
IMG-20230828-WA0045
IMG-20230828-WA0049
IMG-20230828-WA0049
IMG-20230828-WA0046
IMG-20230828-WA0046
IMG-20230828-WA0042
IMG-20230828-WA0042
IMG-20230828-WA0044
IMG-20230828-WA0044
IMG-20230828-WA0043
IMG-20230828-WA0043
IMG-20230828-WA0041
IMG-20230828-WA0041
IMG-20230828-WA0040
IMG-20230828-WA0040
القاهرة الإسلامية والفاطمية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخطة التنفيذية المناطق الأثرية الوجه الحضاري المنطقة الأثرية تطوير المناطق جهاز المركزى للتعمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: غلق وتشميع 28 منشأة مخالفة للمواعيد الرسمية

ترشيحاتنا

فضيحة .. أوكرانيا ترسل جنديا بعمر 71 عاما لألمانيا للتدريب بحلف الناتو

احتياطات أمنية مشددة أمام السفارة الفرنسية في النيجر

بسبب العقوبات .. رد فعل صادم من بوتين يفاجئ شولتس وماكرون

أخبار التوك شو| هبوط أسعار الذهب.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد رحيل إمام عاشور وكهربا

وزير إسرائيلي يهاجم أمريكا : لا تعظونا رأينا فعلتكم في أفغانستان والعراق

رطوبة مرتفعة.. مفاجأة من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شهر سبتمبر المقبل وانتقاد لفستان شيرين

لن تصدق من هم حاضريه.. أغرب مهرجان على الإطلاق يثير جدل رواد السوشيال

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ