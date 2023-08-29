عاجل.. وصول قائد الجيش السوداني لمطار العلمين للقاء الرئيس السيسي

وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ،اليوم الثلاثاء، إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على "فيسبوك" فيديو وصول رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة مطار العلمين الدولي وفي استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وسيجري البرهان مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ورد في بيان مجلس السيادة السوداني.

ويرافق البرهان في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وأفادت تقارير من شبكة “سكاي نيوز” إلى أن البرهان سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية.

وتعد هذه هي أول جولة خارجية للبرهان، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وزار البرهان قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع الدعم السريع.

وغادر البرهان، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الخميس، والذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني سيقوم بجولة خارجية قريبا تشمل عدة دول في المنطقة.