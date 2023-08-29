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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإثنين.. ماجد الكدوانى ضيف صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

صدى البلد

يحل الفنان ماجد الكدواني الإثنين ، ضيفا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة Dmc

ومن المقرر أن يتحدث عن النجاحات الكبيرة الذي حققها خلال الفترة الماضية، وعلاقتة الشديدة الذي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز وقصة الصداقة القوية الذي تجمعهم وأبرز المحطات فى حياته الفنية.

ويذكر ان حظى مسلسل موضوع عائلي في جزئيه الأول والثاني من بطولة الفنان ماجد الكدواني على إشادة واسعة من قبل الجماهير.

ومعروف عن ماجد الكدواني قدرته الكبيرة على التألق في جميع أدواره وإبهار جمهوره بتقمص الشخصيات المختلفة، فهو له تاريخًا كبيرًا في تجسيد الشخصيات بأسلوبه المتفرد ويصفه جمهوره بـ “ماجد المارد”،وذلك عن أدائه دور الأب في مسلسل “موضوع عائلي” ليصبح حديث السوشيال ميديا ويتلقى إشادات واسعة عن قدرته بفرض الضحك والبكاء على مشاهديه في الحلقة نفسها.

وقال الكدوانى أن أسباب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، هو الخوف من الجزء الأول، موضحًا أن الجميع في الجزء الثاني تحلوا بمصداقية أعلى وهذا لا يقلل من مصداقية الجزء الأول، معقبًا: "ربنا مش بيضيع تعب حد أبدا"

وأكد الفنان ماجد الكدواني أن سيناريو مسلسل موضوع عائلي مبني على أسس دراما حقيقية و أساسات قوية، متابعًا:"عشان كدا الناس صدقت".

 

وتابع: "الأعمال المتماسكة لازم هتنجح لأنها هتتصدر واحنا لو صدقنا نفسنا.. الناس هتصدقنا ويستمتعوا بالعمل الفني اللي بيتعرض ليهم".
 

الاعلامية اسعاد يونس الفنان كريم عبد العزيز الفنان ماجد الكدواني الفنانة والإعلامية الفنانة والاعلامية إسعاد يونس ماجد الكدواني مسلسل “موضوع عائلي”

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