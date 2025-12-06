قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق أعمال التسجيل فى عمومية نقابة المحامين | صور
تقارير عالمية: حقبة سياحية استثنائية بانتظار مصر واليابان وفيتنام في 2026
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
اقتصاد

مساعد وزير الصحة: تمكين الباحثات ركيزة أساسية لدعم الابتكار العلمي في مصر

البحث العلمي
البحث العلمي
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن تمكين الباحثات يمثل ركيزة رئيسية في جهود الدولة لتعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي، مشيراً إلى أن دعم المرأة في المجالات العلمية ليس عملاً مؤسسياً فحسب، بل قناعة وطنية تستند إلى أهميتها في تطوير القطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي لمصر.

جاء ذلك خلال احتفالية النسخة الثامنة من برنامج "لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم – زمالة مصر"، والتي شهدت تكريم ست باحثات مصريات متميزات عن أبحاثهن في مجالات حيوية تشمل تحلية المياه بتقنيات النانو، الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان المبيض، التحليل الجيني لأمراض القلب الوراثية، وتطوير أدوات رقمية لطب الأسنان، إضافة إلى دراسات متقدمة في مرض باركنسون وإدارة المياه الجوفية.

وخلال كلمته، استعرض مساعد الوزير جهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز مشاركة المرأة داخل القطاع الصحي ودعم المواهب الشابة، موضحاً أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة علمية قادرة على تمكين الباحثات من الإبداع وتحويل المعرفة إلى حلول حقيقية. وأشار إلى أن الوزارة دعمت خلال الفترة الماضية مجالات بحثية مهمة مثل الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن السرطان، وتطبيقات التقنية ثلاثية الأبعاد في طب الأسنان، والتحليل الجيني للأمراض الوراثية، ودراسات الأمراض العصبية، وإدارة الموارد المائية.

ولفت في كلمته إلى نماذج الابتكار المُشرّفة التي قدمنها الباحثات المصريات، مشيراً إلى تجربة بحثية رائدة تمت داخل أحد المصانع الوطنية لإعادة تدوير المياه بنسبة 100%، وهي خطوة اعتبرها إنجازاً علمياً تم تصدير خبراته إلى أسواق دولية، ما يعكس قدرة العقول المصرية على تقديم حلول قابلة للتطبيق محلياً وعالمياً.

كما أشاد مساعد الوزير بقدرة الباحثات المكرمات على المساهمة المباشرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز الأمن الصحي، مؤكداً أن الدولة ماضية في الاستثمار في العنصر البشري وتوسيع برامج التحول الرقمي لدعم الكوادر الطبية وتمكين الباحثات من الوصول إلى البيانات وتطوير أدوات تحليل متقدمة تُسهم في اتخاذ القرار.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم ست باحثات عن برنامجي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وسط حضور نخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية، بينهم المستشارة ليلى هاني من المجلس القومي للمرأة، ماريلين أولزاك من السفارة الفرنسية، الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي، والدكتورة نجوى عبد المجيد عضو لجنة التحكيم، إلى جانب ممثلي المجتمع العلمي والأكاديمي.

ومن جانب أكد محمد العربى بلوريال مصر  الذي أكد التزام الشركة بدعم الباحثات المصريات وتوسيع فرصهن في الابتكار العلمي، مشيراً إلى أن تعزيز حضور المرأة في العلوم جزء أساسي من رؤية البرنامج وشراكاته الدولية.

ويواصل البرنامج، الذي انطلق في مصر عام 2018، دوره في دعم الباحثات المصريات، حيث قدّم حتى الآن منحاً لعدد 24 باحثة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز حضور المرأة في العلوم وتوسيع مشاركتها في مواجهة التحديات العالمية عبر البحث والابتكار.

الابتكار البحث العلمي الذكاء الاصطناعي الباحثات المجتمع العلمي

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

قافلة

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء لنشر الفكر المستنير

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف الشئون القانونية

مرصد الأزهر

باحث بـ مرصد الأزهر: الإسلام أكثر دين كرم الإنسان مهما كان لونه أو جنسه

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

