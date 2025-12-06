بتنسيق مجمع عمال مصر.. وفد صيني رفيع يلتقي بنائب محافظ الجيزة ومنظومة OMC الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي

في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، استقبلت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من مدينة هاينيغ بإقليم تشيجيانغ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)، والإعلامي أيمن عدلي، مساعد رئيس المجلس للعلاقات الخارجية والإعلام.

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بالمحافظة، مع إبراز المقومات الاقتصادية والبنية التحتية الداعمة لمستثمرين أجانب.

وفي إطار متصل، استقبل مجمع عمال مصر الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر الوفد الصيني، برئاسة المهندس هيثم حسين، وبحضور القيادات التنفيذية للمنظومة: اللواء هشام فريد، المدير العام للمنظومة، والمستشار كريم عزت، والمستشار القانوني، والمستشار محمد القط، مدير قطاع الشؤون القانونية.

وضم الوفد الصيني:

• شو مينغ ليانغ، سكرتير لجنة الحزب الصيني لمدينة هاينيغ

• تشانغ تشو، مدير مكتب التجارة بمدينة هاينيغ

• هو يي تشنغ، نائب مدير لجنة إدارة منطقة هاينيغ للتنمية الاقتصادية

• شن غانغ، نائب مدير لجنة إدارة منطقة هاينيغ للصناعات التقنية المتقدمة

• تشانغ يو، مديرة إدارة الشؤون العامة لتعزيز التجارة الدولية بلجنة هاينيغ

• الأستاذ أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة شركة انتربوينت

• الأستاذة شرين، منسق اللقاء

وجاءت زيارة الوفد الصيني إلى مجمع عمال مصر الصناعي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات الصينية، واستكشاف فرص التوسع المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والتصدير، بما يدعم الاستفادة القصوى من إمكانات المحافظة والمنظومة.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس هيثم حسين إمكانات مجمع عمال مصر في التدريب والتشغيل والإنتاج وإدارة المصانع، مؤكدًا استعداد المنظومة لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين الصينيين، وتوفير بيئة صناعية متطورة لدعم الشراكات طويلة الأمد بين مصر والصين. وقال حسين:

“نسعى لتعزيز التعاون المشترك مع شركائنا الصينيين، وتوفير منصة صناعية متكاملة للتوسع في الأسواق الدولية.”

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي يوفرها مجمع عمال مصر، مؤكدًا تطلعه لتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أيضًا محمد نور، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندس محمود فوزي، رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، في خطوة أساسية لتعزيز العلاقات الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين