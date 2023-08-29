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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نجوي كرم
نجوي كرم

شاركت الفنانة نجوي كرم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت نجوي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية جيبة وقميص ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال تواجدها في الأردن

ظهرت نجوى كرم في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكن نسقت معه كاب ملفت للغاية.

انتعلت نجوى كرم حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة نجوى كرم في الأردن قائلا:"دخلت نجوى كرم موسوعة جينيس عن أطول رداء بطول 55.7 متر لبسته مع هيدا الجمبسوت الابيض..حلو الجمبسوت كتير ملوكي و التصميم حلو."

كتب:" يعني لو دخلت موسوعة جينيس بأطول اغنية او شي من هذا القبيل مرتبط بفنها كنت حسيت الموضوع ملفت اكتر... هيك انجاز بشوفه انسب لمصمم ازياء مش لفنانة... يعني هيدا انجاز المصمم…بس بكل الاحوال برافو و مبروك و نجوى على ما اعتقد الفنانة العربية الوحيدة يلي دخلت موسوعة غينيس."

نجوى كرم

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