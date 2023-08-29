3 أصوات يحبها الله .. رمضان عبد الرازق يكشف عنها

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك ثلاثة أصوات يحبها الله، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح “عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الثلاثة أصوات التي يحبها الله عز وجل: الصوت الأول الديك، الصوت الثاني الذي يقرأ القرآن، الصوت الثالث المستغفرين بالأسحار.

وأشار الى أن الله يحب صوت الديك لأنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، وصوت الذي يقرأ القرآن لأنه طائع لله عز وجل لدرجة ان واحد من الصحابة عندما كان يقرأ القرآن تنزل الملائكة حتى يتسمعوا لتلاوة القرآن له.

أما صوت المستغفرين بالاسحار عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى فى الثلث الأخير قبل الفجر، لقوله تعالى {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.