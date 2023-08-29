عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 أصوات يحبها الله .. رمضان عبد الرازق يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك ثلاثة أصوات يحبها الله، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأوضح “عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الثلاثة أصوات التي يحبها الله عز وجل: الصوت الأول الديك، الصوت الثاني الذي يقرأ القرآن، الصوت الثالث المستغفرين بالأسحار.

وأشار الى أن الله يحب صوت الديك لأنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، وصوت الذي يقرأ القرآن لأنه طائع لله عز وجل لدرجة ان واحد من الصحابة عندما كان يقرأ القرآن تنزل الملائكة حتى يتسمعوا لتلاوة القرآن له. 

أما صوت المستغفرين بالاسحار عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى فى الثلث الأخير قبل الفجر، لقوله تعالى {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.

أصوات يحبها الله المستغفرين بالاسحار الاسستغفار وقت السحر قراءة القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

ترشيحاتنا

بعد وصوله لمدينة العلمين..البرهان يشيد بالجهود المصرية في حل أزمة السودان

البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

فيتوريا: فوز منتخب مصر مهم على إثيوبيا لهذا السبب

رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.. تفاصيل

باستثمارات 1.9 مليار دولار.. الحكومة: حفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

فيديو

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ