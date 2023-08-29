بعد فوز بطلته بأحسن ممثلة.. سوزان نجم الدين تشاهد «سيب نفسك»

حرصت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على حضور العرض المسرحي “سيب نفسك”، من بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى المهرجان القومي للمسرح المصري.

"سيب نفسك" مونودراما استعراضية غنائية بطولة النجمة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، عرائس وماسكات الدكتور نبيل الفليكاوي، أشعار الدكتور محمد مخيمر، موسيقى وألحان حاتم عزت، أزياء نهاد السيد، تأليف مارك إيجيا، ترجمة الدكتورة نبيلة حسن دراماتورجيا، وإخراج الدكتور جمال ياقوت.

وقالت الفنانة فاطمة محمد، إن فن المونودراما يعتبر من أصعب الأعمال لأنه يعتمد على ممثل واحد يكون الحمل كله عليه، ويجب أن يجعل الجمهور مستمتعا لمدة تصل إلى ساعة.

وأوضحت فاطمة محمد، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، أن عرضها الذي تقوم به يمتد إلى ساعة و ربع، وتقوم فيه بالرقص والغناء لايف والتمثيل، وتستعرض عدة رقصات منها "الأسباني، والصعيدي، والهندي".

وأشارت إلى أن العرض به العديد من التفاصيل وصعب، موضحة فكرة مسرحية "سيب نفسك" التي تقوم بها ودورها به "كناسة للشارع" والمشاكل التي تواجهها في العرض وكيفية حلها.