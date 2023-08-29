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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: أطلعت الرئيس السيسي على الصورة الصحيحة للأوضاع في السودان

صدى البلد

أشاد لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ،اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمساندة المصر في الحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به.

وقال البرهان البرهان أن السودان تسعى لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء.

وأفاد قائد الجيش السوداني بإطلاع القيادة المصرية على الصورة الصحيحة للوضع في بلاده.

وأشار البرهان إلى أن الجرائم التي تقع في السودان سببها مجموعة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، مضيفاً أن الجيش السوداني حريص على وضع حد للحرب في البلاد لإنهاء مأساة شعبه.

وبحث كل من الرئيس السيسي والبرهان سبل حل الأزمة على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان.

ووصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ،في وقت سابق من اليوم، إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على "فيسبوك" فيديو وصول رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة مطار العلمين الدولي وفي استقباله الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويرافق البرهان في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

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