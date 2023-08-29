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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قائمة المعاهد والكليات المتاحة نظام 5 و3 سنوات في تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، مع اقتراب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة زاد البحث عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 حيث يترقب الطلاب انطلاق التنسيق لاستكمال التعليم الجامعي حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيله كاملة خلال الأيام المقبلة.

 

 

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ويترقب طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ 3-5 سنوات خلال الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتيح المجلس الأعلى للجامعات عدد من المقاعد لهم في كافة الكليات المتاحة لهم في الجامعات المصرية.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023


من المقرر بدء التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات بكافة المراحل الثلاث.


ويخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق في الكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

رابط تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الدبلومات الفنية 


يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
اختيار خدمات الدبلومات الفنية.
إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعلميه.
تسجيل رغبات الطالب 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة له وفقا لنوع الدبلوم.
إدخال الرقم التأكيدي.
الضغط على كلمة حفظ.

الكليات المتاحة لطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 


يستطيع الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة معرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 والكليات المتاحة لهم والتي تتلخص فيما يلي :-

كلية الهندسة.
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
كلية التمريض.
كلية الاقتصاد الممزلي.
كلية السياحة والفنادق.
كلية التربية.
كلية الآثار.
العديد من المعاهد العليا والمتوسطة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا .

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