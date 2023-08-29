مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر.. وهذا موقف موليكا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل قرب انضمام مهاجم جديد للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد “شبانة”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، أن الأهلي ينتظر حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي لضم المهاجم، وهو اللاعب البرازيلي “سوزا”، مهاجم الفريق الكوري، مشددا على أنه في حال غلق باب الانتقالات سيحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وأضاف الإعلامي، أن الاهلي يسعي بكل الطرق لضم سوزا وينتظر موقف الفريق الكوري.

وتابع أن الحديث أن انضمام موليكا نجم بشكتاش التركي للأهلي غير صحيح على الإطلاق خاصة عقب ارتفاع القيمة المالية للاعب إلى 10 ملايين يورو.

وأكد أن الأهلي أعد البديل في حال فشل صفقة سوزا وسينضم لمعسكر الأهلي بالنمسا.