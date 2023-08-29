عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة بالغربية ترصد إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استضاف قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية نظمتها، الاثنين، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك لمناقشة إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث أوضحت جيهان السيسي، المتخصصة في علم النفس الأسري بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومتأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلا في حرياتهم الأساسية، واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية.

وأشارت إلى تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، قائلة: "منذ 30 يونيو، ومصر تمضي قدما في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحا كبيرا في مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

وأوضحت بأن التقرير قد رصد أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، وذلك من خلال إقرار دستور 2014، والذي جاء معبرا عن حقوق المواطنين، ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

وتابعت "السيسي" بأن دستور 2014 قد كفل للنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الهمم قدرا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية، هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.

واختتمت المتخصصة في علم النفس الأسري كلمتها بمحاضرة قصر ثقافة طنطا بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أنشأت في نهاية عام 2018، حيث مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي، بالإضافة إلى تم تحقيقه في ملف "تمكين المرأة المصرية" منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.

قصر ثقافه طنطا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني حقوق الإنسان الأفراد والجماعات المركز ألمصري للفكر والدراسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

الأرصاد للمواطنين: انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد.. فيديو

ضربات مدمرة.. سلاح روسي يتسبب في اختفاء لواء أوكراني بأكمله

مفيش عشا وإن كان عاجبك.. جريمة زوجية بـ الفوطة في شمال الجيزة

سيناتور أمريكي كبير يعلن إصابته بـ سرطان الدم

اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023 لو مجموعك أقل من 60%

فرص واعدة.. كيف تؤثر قرارات الرئيس بشأن الضرائب على صناعة العقارات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

بعد إعلان انفصالهما.. أبرز صور ومواقف أحمد سعد مع علياء بسيوني

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ