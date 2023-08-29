عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات هامة لمجلس جامعة المنصورة لشهر أغسطس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس المنصورة جلسته رقم 602 اليوم الثلاثاء  برئاسة الدكتور  شريف  خاطر  رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية 
حيث  أكد الدكتور  شريف خاطر  رئيس جامعة المنصورة أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة وتعاون مشترك في العدي من الملفات التي تخدم المواطنين ، وفي مقدمتها ملف الصحة ، وتطوير الميادين والشوارع.
كما أشار الي أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقة التي تساعد المستثمرين علي الصناعة والاستثمار.

وأكد محافظ الدقهلية  علي أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة  للمرضي ، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.
كما أكد علي دعمه الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية .
وثمن " مختار " دور جامعة المنصورة وكلية الهندسه علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقه الصناعيه بجمصه بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحة

وخلال الجلسة تم تكريم عمر غنيم  - مؤسس وعميد كلية الفنون الجميلة السابق على جهوده خلال فترة توليه منصب عميد الكلية منذ انشائها و توجيه التهنئة  أ.د  شريف أحمد علي شتا  لتعيين سياته  قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة.
وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها :  
 ومنح الدكتور عمرو محمد عبدالغني متولي – الأستاذ بالمركز القومي للبحوث- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) فى الفيزياء التجريبية حيث منح 5 استاذ مساعد لقب أستاذ، منح  9 مدرس لقب أستاذ مساعد، تعيين 20 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، تعيين 4 بوظيفة زميل 
وافق المجلس على بدء الدراسة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب  اعتباراً من العام الجامعي 2023/ 2024، بدء الدراسة في برامج الدراسات العليا  الجديدة بكلية الصيدلةاعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:
الدبلوم المهني التخصصي في الصيدلة الإكلينيكية في التخصصات التالية (الكلى والمسالك البولية- الأورام – العناية الحرجة- القلب والأوعية الدموية- الأطفال وحديثي الولادة- الأمراض المعدية- النفسية والعصبية- أمراض الباطنة واضطرابات الغدد الصماء- معلومات دوائية)، الماجستير المهني في المختبرات الإكلينيكية في أحد التخصصين (الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية).
بدء الدراسة في البرامج الجديدة بكلية التمريض، اعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:
برنامج ماجستير إدارة الجودة الشاملة وأمان المريض، برنامج الدبلوم المهني في الاسعافات والطوارئ
كما تم الموافقة على عقد وتجديد عدد من الاتفاقيات أو البروتوكولات : 
تجديد اتفاقية التعاون بين الكلية ومستشفى الناس، بروتوكول التعاون بين كلية التمريض وبين الهيئة العامة للاستعلامات - مركز إعلام المنصورة، بروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 وايضا ضعقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة هازارا مانشيرا، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطري بالجامعة والمعهد القومي لعلوم المواد باليابان، بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية العلوم وكلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة الأنبار بدولة العراق
تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض  والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني- بالقاهرة
 وعقد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض  والشركة البترجية الطبية - المستشفى السعودي الألماني- بالإسكندرية.

IMG-20230829-WA0236
IMG-20230829-WA0236
IMG-20230829-WA0236
IMG-20230829-WA0236
IMG-20230829-WA0235
IMG-20230829-WA0235
IMG-20230829-WA0234
IMG-20230829-WA0234
IMG-20230829-WA0233
IMG-20230829-WA0233
IMG-20230829-WA0231
IMG-20230829-WA0231
IMG-20230829-WA0232
IMG-20230829-WA0232
IMG-20230829-WA0230
IMG-20230829-WA0230
الدقهلية الدكتور أيمن مختار المركز القومى للبحوث مجلس جامعة المنصورة محافظ الدقهلية محطات الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

موضوعات متعلقة

قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة أهالي قرية النسايمة

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 32 من لحوم "إطعام الطعام"

محافظ الدقهلية يناقش سبل تعزيز الاستثمار فى المنطقة الصناعية بجمصة

مصرع طفلة فى حادث تصادم امام قرية بالدقهلية

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة صرح مميز وشريكة للمحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين

استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة بمدينة جمصة ورفع 12 ألف طن مخلفات

أورمان الدقهلية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان

غدا.. قطع المياه من 9 صباحا الي 1 ظهرا عن بعض القري بمركز دكرنس

ترشيحاتنا

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات مهمة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ