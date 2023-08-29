قرارات هامة لمجلس جامعة المنصورة لشهر أغسطس

عقد مجلس المنصورة جلسته رقم 602 اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية

حيث أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة وتعاون مشترك في العدي من الملفات التي تخدم المواطنين ، وفي مقدمتها ملف الصحة ، وتطوير الميادين والشوارع.

كما أشار الي أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقة التي تساعد المستثمرين علي الصناعة والاستثمار.

وأكد محافظ الدقهلية علي أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة للمرضي ، بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

كما أكد علي دعمه الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية .

وثمن " مختار " دور جامعة المنصورة وكلية الهندسه علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقه الصناعيه بجمصه بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحة

وخلال الجلسة تم تكريم عمر غنيم - مؤسس وعميد كلية الفنون الجميلة السابق على جهوده خلال فترة توليه منصب عميد الكلية منذ انشائها و توجيه التهنئة أ.د شريف أحمد علي شتا لتعيين سياته قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة.

وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها :

ومنح الدكتور عمرو محمد عبدالغني متولي – الأستاذ بالمركز القومي للبحوث- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) فى الفيزياء التجريبية حيث منح 5 استاذ مساعد لقب أستاذ، منح 9 مدرس لقب أستاذ مساعد، تعيين 20 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، تعيين 4 بوظيفة زميل

وافق المجلس على بدء الدراسة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب اعتباراً من العام الجامعي 2023/ 2024، بدء الدراسة في برامج الدراسات العليا الجديدة بكلية الصيدلةاعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:

الدبلوم المهني التخصصي في الصيدلة الإكلينيكية في التخصصات التالية (الكلى والمسالك البولية- الأورام – العناية الحرجة- القلب والأوعية الدموية- الأطفال وحديثي الولادة- الأمراض المعدية- النفسية والعصبية- أمراض الباطنة واضطرابات الغدد الصماء- معلومات دوائية)، الماجستير المهني في المختبرات الإكلينيكية في أحد التخصصين (الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية).

بدء الدراسة في البرامج الجديدة بكلية التمريض، اعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:

برنامج ماجستير إدارة الجودة الشاملة وأمان المريض، برنامج الدبلوم المهني في الاسعافات والطوارئ

كما تم الموافقة على عقد وتجديد عدد من الاتفاقيات أو البروتوكولات :

تجديد اتفاقية التعاون بين الكلية ومستشفى الناس، بروتوكول التعاون بين كلية التمريض وبين الهيئة العامة للاستعلامات - مركز إعلام المنصورة، بروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وايضا ضعقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة هازارا مانشيرا، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطري بالجامعة والمعهد القومي لعلوم المواد باليابان، بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية العلوم وكلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة الأنبار بدولة العراق

تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني- بالقاهرة

وعقد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض والشركة البترجية الطبية - المستشفى السعودي الألماني- بالإسكندرية.

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