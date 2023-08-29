انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

أثار مقطع فيديو تداول رواد السوشيال على نطاق واسع وحصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق تويتر الكثير من الجدل

يعد المقطع لعازف ينهار باكياً على أغنية "على بالي" للمطرب اللبناني آدم، وذلك خلال مشاركته في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، وذلك بمدينة جدة السعودية، وذلك وسط دموع عازف القانون والذي لم يستطع تمالك نفسه وانهار باكياً.



وقد تداول رواد السوشيال لمقطع الفيديو وهو الذي يوثق قيام العازف بالجهش بالبكاء أثناء ترديد المطرب اللبناني أدم لمقطع "لو في امسحلو الدمعة اللي زرعتا ع خدو.. ضويلو بهالعتمة شمعة "