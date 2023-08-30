عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض السويس الأول للكتاب بارقة نور في المدينة الباسلة.. إقبال جماهيري على اقتناء الكتب.. حفلات فنية وندوات ثقافية لأدباء المحافظة

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب

يعتبر معرض السويس للكتاب المنعقد الآن في المدينة الباسلة للمرة الأولى، بارقة نور جديدة، تضيفها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في محافظات القناة، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ودعم صناعة النشر.


تخفيضات على أسعار الكتب 


المعرض الأول للكتاب في السويس يواصل فعالياته حتى ٨ سبتمبر المقبل، بمشاركة ٤٠ ناشرا، وما يقرب من ١٠٠ كاتب وأديب، لتقديم فعاليات ثقافية وندوات متنوعة حول السرد السويسي، والاحتفاء بالرموز في المحافظة.
وشهدت الأيام الأولى من المعرض، إقبالا كبيرا من جماهير السويس على المعرض، مما يؤكد حرص أهالي المحافظة على القراءة، والاطلاع، واقتناء الكتب، خاصة مع التخفيضات الكبيرة التي تقدمها قطاعات وزارة الثقافة المشاركة في المعرض على اصداراتها، حيث تبدأ الكتب في مبادرة "الثقافة والفن للجميع" من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.

 

فعاليات فنية وثقافية

 

كما شهد المعرض على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات الفنية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب العديد من الورش الخاصة بالأطفال.
وتشهد الأيام القادمة من المعرض العديد من الفعاليات الثقافة، ففي التاسعة مساء غدا الأربعاء تعقد ندوة "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. من بلد الغريب إلى عاصمة الفن"، ويشارك فيها أحمد الإبياري، وعادل معاطي، ويديرها ماهر زهدي، وبحضور بعض من عائلة الفنان الراحل.
وفي التاسعة مساء الخميس، تعقد ندوة "المصادر الحضارية للتراث الثقافي المصري"، مهداه إلى روح الباحث عصام ستاتي، بمشاركة حمزة السروي،  وخالد أبو الليل، وعلاء العبودي، ويديرها حمدي سليمان.
وفي التاسعة مساء الجمعة، يعقد حوار مفتوح مع الكاتبة أمينة زيدان بعنوان "رحلة من السويس إلى جائزة نجيب محفوظ، ويحاور الكاتب الصحفي محمود الجمل، أما في يوم السبت، يعقد في التاسعة مساءًا حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادي، ويحاوره أنور فتح الباب.
ويشهد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في التاسعة مساءًا احتفالية فرق أولاد الأرض، بمشاركة سادات غريب، وسيد كابوريا، ومحمد الشافعي، ويديرها محمد حمدان، وفي التاسعة مساء يوم الإثنين، تعقد ندوة بعنوان "أدب المرأة في مدن القناة.. شهادات"، يشارك فيها حنان الأمير، وصفية فرجاني، ومنى الجبريني، وتديرها صباح هادي.
وفي التاسعة مساء الثلاثاء تعقد الأمسية الشعرية الثانية بعنوان " الزجل وشعر العامية في السويس"، بمشاركة الشعراء: أحمد رشاد أغا، وجلال مصطفى، وحازم حساني، وسناء بابكر، وعزيزة غريب، وغريب جلال نصر، وماجدة سعد، ومحمد أبو عمرة، ومحمد عبد النعيم، ومروة عبد السيد، ومنال صبحي، ويديرها عزت المتبولي، أما في التاسعة مساء الأربعاء تعقد ندوة بعنوان " العلم في الإسلام" بمشاركة العلماء: الشيخ أحمد عبد الله راغب، والشيخ شاهر محمد شكري، والشيخ محمود السعيد محمد، ويديرها الشيخ ماجد راضي.
وتختتم الفعاليات في التاسعة مساء يوم الخميس 7 سبتمبر، بالأمسية الشعرية الثالثة بعنوان "الزجل وشعر العامية في السويس" يشارك فيها الشعراء: إبراهيم ابو سمرة، وأمير لبيب، وحاتم مرعي، ورشا الجندي، وسمية نور الدين، وسناء قنديل، وصبحي عمر، وعلاء الدين علي، ومحمد عبد المعبود، ومحمود السنوسي، ومحمود جمعة، ويديرها عبود حداد.
 

معرض السويس للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين تحقيق مبدأ العدالة الثقافية دعم صناعة النشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

إيرلينج هالاند يخلف محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

تذبذب سعر الذهب في مصر وهذه قيمة عيار 21 الآن

أخبار التعليم| «التعليم العالي» تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

تأهبا لـ إعصار إداليا.. البحرية الأمريكية تخلي السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

موسم كله خناقات.. إعلامي يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة الأهلي مع الجبلاية

إعلان حالة الطوارئ بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تأهبا لـ إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ