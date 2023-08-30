معرض السويس الأول للكتاب بارقة نور في المدينة الباسلة.. إقبال جماهيري على اقتناء الكتب.. حفلات فنية وندوات ثقافية لأدباء المحافظة

يعتبر معرض السويس للكتاب المنعقد الآن في المدينة الباسلة للمرة الأولى، بارقة نور جديدة، تضيفها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في محافظات القناة، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ودعم صناعة النشر.



تخفيضات على أسعار الكتب



المعرض الأول للكتاب في السويس يواصل فعالياته حتى ٨ سبتمبر المقبل، بمشاركة ٤٠ ناشرا، وما يقرب من ١٠٠ كاتب وأديب، لتقديم فعاليات ثقافية وندوات متنوعة حول السرد السويسي، والاحتفاء بالرموز في المحافظة.

وشهدت الأيام الأولى من المعرض، إقبالا كبيرا من جماهير السويس على المعرض، مما يؤكد حرص أهالي المحافظة على القراءة، والاطلاع، واقتناء الكتب، خاصة مع التخفيضات الكبيرة التي تقدمها قطاعات وزارة الثقافة المشاركة في المعرض على اصداراتها، حيث تبدأ الكتب في مبادرة "الثقافة والفن للجميع" من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.

فعاليات فنية وثقافية

كما شهد المعرض على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات الفنية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب العديد من الورش الخاصة بالأطفال.

وتشهد الأيام القادمة من المعرض العديد من الفعاليات الثقافة، ففي التاسعة مساء غدا الأربعاء تعقد ندوة "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. من بلد الغريب إلى عاصمة الفن"، ويشارك فيها أحمد الإبياري، وعادل معاطي، ويديرها ماهر زهدي، وبحضور بعض من عائلة الفنان الراحل.

وفي التاسعة مساء الخميس، تعقد ندوة "المصادر الحضارية للتراث الثقافي المصري"، مهداه إلى روح الباحث عصام ستاتي، بمشاركة حمزة السروي، وخالد أبو الليل، وعلاء العبودي، ويديرها حمدي سليمان.

وفي التاسعة مساء الجمعة، يعقد حوار مفتوح مع الكاتبة أمينة زيدان بعنوان "رحلة من السويس إلى جائزة نجيب محفوظ، ويحاور الكاتب الصحفي محمود الجمل، أما في يوم السبت، يعقد في التاسعة مساءًا حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادي، ويحاوره أنور فتح الباب.

ويشهد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في التاسعة مساءًا احتفالية فرق أولاد الأرض، بمشاركة سادات غريب، وسيد كابوريا، ومحمد الشافعي، ويديرها محمد حمدان، وفي التاسعة مساء يوم الإثنين، تعقد ندوة بعنوان "أدب المرأة في مدن القناة.. شهادات"، يشارك فيها حنان الأمير، وصفية فرجاني، ومنى الجبريني، وتديرها صباح هادي.

وفي التاسعة مساء الثلاثاء تعقد الأمسية الشعرية الثانية بعنوان " الزجل وشعر العامية في السويس"، بمشاركة الشعراء: أحمد رشاد أغا، وجلال مصطفى، وحازم حساني، وسناء بابكر، وعزيزة غريب، وغريب جلال نصر، وماجدة سعد، ومحمد أبو عمرة، ومحمد عبد النعيم، ومروة عبد السيد، ومنال صبحي، ويديرها عزت المتبولي، أما في التاسعة مساء الأربعاء تعقد ندوة بعنوان " العلم في الإسلام" بمشاركة العلماء: الشيخ أحمد عبد الله راغب، والشيخ شاهر محمد شكري، والشيخ محمود السعيد محمد، ويديرها الشيخ ماجد راضي.

وتختتم الفعاليات في التاسعة مساء يوم الخميس 7 سبتمبر، بالأمسية الشعرية الثالثة بعنوان "الزجل وشعر العامية في السويس" يشارك فيها الشعراء: إبراهيم ابو سمرة، وأمير لبيب، وحاتم مرعي، ورشا الجندي، وسمية نور الدين، وسناء قنديل، وصبحي عمر، وعلاء الدين علي، ومحمد عبد المعبود، ومحمود السنوسي، ومحمود جمعة، ويديرها عبود حداد.

