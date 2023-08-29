وظائف شاغرة في جامعة الأزهر.. الشروط والتفاصيل كاملة

أعلنت جامعة الأزهر، عن عدة وظائف شاغرة، ضمن خطتها لسد العجز في الوظائف الشاغرة، وشغلها بالطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن.

أوضحت جامعة الأزهر، عن حاجتها إلى وظيفة مدير إدارة شئون التعليم بكلية اصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وناشدت جامعة الأزهر من يرغب في التقدم إلى هذه الوظيفة، بالتوجه إلى مقر اللجنة الفنية بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة، في إدارة الموارد البشرية، في موعد أقصاه أسبوع.

ويشترط في المتقدمين إلى الوظيفة أن يكون من العاملين في جامعة الأزهر، على الدرجة الأولى التخصصية او درجة كبيرة، وألا يكون محال إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

ويرفق بملف التقديم، بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، وصورة من آخر مؤهل، ورقم الهاتف.

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن حاجتها إلى وظيفة مدير المدينة الجامعية للطالبات بنواج.

وناشدت جامعة الأزهر من يرغب في التقدم إلى هذه الوظيفة، بالتوجه إلى مقر اللجنة الفنية بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة، في إدارة الموارد البشرية، في موعد أقصاه أسبوع.

ويشترط في المتقدمين إلى الوظيفة أن يكون من العاملين في جامعة الأزهر، على الدرجة الأولى التخصصية او درجة كبيرة، وألا يكون محال إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

ويرفق بملف التقديم، بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، وصورة من آخر مؤهل، ورقم الهاتف.