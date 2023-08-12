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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. تعيين قيادات جديدة في الأزهر الشريف| اعرفهم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القرار رقم 9 لسنة 2023، بتعيين وظائف قيادية جديدة بالأزهر الشريف.

وظائف قيادية جديدة بالأزهر الشريف

وشمل قرار شيخ الأزهر، بناء على ما توصلت إليه لجنة الوظائف القيادية، تعيين كلا من:

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وزيرة الثقافة: الأزهر الشريف قلعة الدفاع الأولى عن الإسلام بمفهومه الصحيح المعتدل

الدكتور محمد كامل محمد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الدكتور مكرم محمد المرسي النبراوي، مدير عام الإدارة العامة للخطة والمنهج للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية
الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية
الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية
محمد فتحي علي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للإعلام بقطاع مكتب شيخ الأزهر
 

قرار شيخ الأزهر
الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الازهر الشريف وظائف قيادية جديدة بالأزهر الشريف

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