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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بفصول كلية الزراعة

جولة رئيس جامعة الأزهر
جولة رئيس جامعة الأزهر

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية رسمية تعد الأولى لكليات جامعة الأزهر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير انتظام العمل بها، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.
 

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، أعمال التطوير والتجديد التي تجري في الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وخلال الجولة، قام رئيس الجامعة بمتابعة أعمال التطوير والتجديد داخل القاعات الدراسية، وتفقد المعامل الدراسية ومسجد الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال التطوير والتجديد وطالب الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من اعمالها قبيل بدء العام الدراسي الجديد  "2023- 2024م".

كما قام رئيس الجامعة، بتفقد إدارة شئون الطلاب داخل الكلية، وتحدث مع ابنائه الطلاب الذين تقدموا لسحب ملفات التخرج، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف كل في موقعه، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث ، والأستاذ اسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

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رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر المنوفية السادات الزراعة

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