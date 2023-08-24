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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب 9000 جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة| قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن العديد من فرص العمل المختلفة التي تعلنها وزارة القوى العاملة، داخل نطاق محافظة القاهرة والجيزة، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية والتي تعلن الوزارة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين، في إطار توفير حياة كريمة.

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بالبطاقة الشخصية.. وظائف خالية بالمحافظات الحق قدم

فرص عمل بمحافظة القاهرة بالمنطقة الصناعية الأولى


2 مهندس ميكانيكا وكهرباء، براتب 6000 جنيه

 2 مهندس ميكاترونيكس بـ 6000 جنيه

 1 محاسب - 4500 جنيه - من الجنسين - خبرة محاسبة ضرائب

1 سكرتيرة - 4500 جنيه

2 فني كهرباء - 4500 جنيه

2 فني ميكانيكا – 4500 جنيه، على أن تأتي الشروط  مؤهل عالى - متوسط - حسب المهنة المطلوبة - خبرة 3 سنوات، والسن من 25 حتى 35 سنة.

فرص عمل بمحافظة القاهرة بمنطقة العباسية 

 عدد 210 ظابط أمن إدارى بشروط: مؤهل متوسط - إعدادية - خبرة أو بدون، والسن من 55:21 سنة، وتشمل المزايا تأمين صحي وإجتماعي - سكن – مواصلات

منطقة مساكن شيراتون

 300 عامل خدمات معاونة – 4000 جنيه، 10 عامل تنظيف واجهات - 7000 جنيه - خبرة 3 سنوات، 100 عامل خدمات - إشراف داخلى - 3800 جنيه - خريجي مدارس فندقية، 40 عامل خدمات عادى - بدون مؤهل - 4200 جنيه، على أن تكون الشروط السن من 18: 45 سنة، توفير مواصلات داخل القاهرة والمحافظات القريبة من الموقع، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي -والطبي  والإقامة.

منطقة المعادي

 عدد 60 مندوب توزيع، والشروط  مؤهل لا يقل عن متوسط - إجادة قراءة اللغة الإنجليزية، والسن حتى 40 سنة، بالإضافة إلى التأمين الطبي والتأمين الإجتماعي

 مدينة نصر

 عدد 400 عامل مخازن، والشروط: مؤهل عالى - متوسط، والسن حتى 36 سنة،  وساعات العمل 10 ساعات يتخللة ساعة راحة،  و5 أيام عمل - يومين راحة، والعمل بنظام الشفتات، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي والتأمين الصحي والمواصلات حيث أن العمل فى مخازن أمازون أول طريق السويس.

وبالأخير طلبت محافظة القاهرة أفراد أمن توزيع المناطق كالآتي:

  1. - 50 توكيل سيارات بجسر السويس - 3200 جنيه
  2. - 20 مبنى إدارى العبور والشروق - 2700 - 8 ساعات عمل - 4 أيام راحة
  3. - 50 كارفور بالعبور والشروق وزهراء مدينة نصر - 3000 جنيه - 8 ساعات عمل - 4 أيام راحة 20 العاشر من رمضان - 3500 جنيه - 4 أيام راحة
  4. - 50 إسكندرية وبورسعيد (سلسة) محلات مجوهرات- 3000: 3300 جنيه - 4 أيام راحة
  5. - 100 مدينة بدر - 3700 جنيه- إقامة - 4 أيام إجازة 50 القرية الذكية - 6 أكتوبر - 3600 جنيه - 4 أيام راحة
  6. - 10 كايرو فيستيقال التجمع الخامس 3500 جنيه - 4 أيام راحة
  7. - 100 كمبوند بالتجمع الأول - 4000 جنيه + إقامة - 4 أيام أجازة
  8. - 100 كمبوند بالتجمع الخاس - 4300 ج إقامة - 4 إيام راحة - مواصلات داخلية من زهراء مدينة نصر والعكس 
  9. - 100 مدارس دولية ومباني إدارية بالعاصمة الادارية - 3700 جنيه - 4 أيام أجازة إقامة
  10. - 100 مبنى إدارى وشركات وبنوك حى الوزراء بالعاصمة - 4300 جنيه – 4 أيام راحة - إقامة

الوظائف الخالية التي تعلنها وزارة العمل

كذلك عدد أفرد أمن توزيع المناطق كالآتي:

  1. - 200 أمن إداري يمعهد بالتجمع الأول - التجمع الثالث - 3750 جنيه – 4 أيام راحة
  2. - 50 أمن إداري بالمعادى والمهندسين - - 2500 جنيه- 4 أيام راحة - 8 ساعات عمل
  3. - 50 أمن إداري بالشروق - 3300 جنيه - 4 أيام راحة
  4. - 100 أمن إداري سفارات بمصر الجديدة ومطاعم بميدان الحجاز - 4000 جنيه - 6 أيام راحة
  5. - 50 أمن إداري الإسكندرية - 3500 جنيه - 6 أيام راحة - 8 ساعات عمل
  6. - 10 سائق - 3500 جنيه - 8 ساعات عمل - رخصة خاصة
  7. - 25 بنوك - 3000 جنيه - 4 أيام راحة - وجبات
  8. - 200 أمن إدارى بفندق بالتحرير - وسط البلد - 3800 جنيه- 4 أيام راحة - إقامة
  9. - 100 أمن إدارى بالعاشر من رمضان - 3900 جنيه - 4 أيام راحة - إقامة
  10. - 200 أمن إدارى بالعاصمة الادارية - 3150 جنيه - 4 أيام راحة
  11. - 100 أمن إدارى بالعبور - - 3000 جنيه - 4 أيام راحة 50 أمن إدارى بالأزهر - 3000 ج - 4 أيام راحة
  12. - 50 أمن إدارى بمساكن شيراتون - - 3750 جنيه - 4 أيام راحة
  13. - 20 أمن إدارى جسر السويس - 3000 جنيه - 4 أيام راحة

عدد 200 سائق - درجة أولى - الراتب: 7000: 9000 جنيه، مؤهل متوسط - إعدادية - والسن حتى 55 سنة، بالإضافة إلى 50 موظف حجز – مؤهل عال.

فرص عمل

فرص عمل بمحافظة الجيزة

 بمنطقة العجوزة

 شملت الاحتياجات عدد 5 مندوب مبيعات - مؤهل متوسط - رخصة قيادة خاصة - 3200 + عمولة

1 سكرتيرة - مؤهل عالى - حديث التخرج - إجادة التعامل مع الكمبيوتر - 3000 جنيه

 2 موظف أرشيف - مؤهل عالي - والسن حتى 35 سنة

1 عامل خدمات - مؤهل متوسط - 3000 جنيه.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية 2023


وأكدت وزارة العمل، أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى
 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الاتصال على تلك الأرقام 22403371، أو الرقم 22609354، وهم تابعين للمديريات التابعة للوزارة ومكاتب العمل التابعة للمديريات، أو  الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg، و تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة. 

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