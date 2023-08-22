وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول اعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها ، وبحسب الإعلان رقم 5 لسنة 2023 للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، فهناك 16 وظيفة شاغرة بها.



فأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة ، وتناولت التغطية الشروط العامة للمتقدمين من داخل قطاع الكهرباء أو خارجها.. للمزيد من التفاصيل؛

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